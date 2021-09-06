أحمد كشري لـ في الجول: مصطفى البدري صفقة ناجحة لـ الأهلي.. واللاعب يتطور بسرعة مدهشة

وصف أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي انتقال مصطفى البدري مهاجم فريقه إلى الأهلي بالصفقة الناجحة.

مصطفى البدري النادي : الأهلي الأهلي

الأهلي أعلن التعاقد مع مصطفى البدري لمدة 5 مواسم قادما من الإنتاج الحربي. (طالع التفاصيل)

وقال كشري لـFilGoal.com: "البدري لاعب فريد من نوعه مركزه الأساسي مهاجم ولكن تستطيع توظيفه على الطرف الأيمن أو الأيسر، وهو يمنح المدرب مرونة تكتيكية في الملعب".

وأضاف "مصطفى البدري بدأ معي في أسوان منذ 5 سنوات واكتشفت قدراته، إنه لاعب مذهل ولا يقف عند حد معين، ولا يكل ولا يمل من التطور".

وواصل "انظروا ما فعله الموسم الماضي من عدد أهداف مسجله وأداء مميز، هو سجل في الأهلي وبيراميدز بما يدل على أنه قادر على اللعب في المباريات الكبيرة وصناعة الفارق خلالها".

وأكمل "هو لاعب موهوب وأكثر ما يميزه هي السرعة والمراوغة، كما أنه يستطيع الدوران بجسده بشكل رائع".

وشدد في ختام تصريحاته "البدري لاعب مهم وسيفيد الأهلي كثيرا إذا حصل على فرصة ولا مانع من خروجه للإعارة لمدة موسم من أجل اكتساب مزيدا من الخبرات، وإذا استمر مع الفريق فمن المؤكد أنه سيظهر بشكل جيد ويثبت تواجده عند حصوله على الفرصة".