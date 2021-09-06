تصفيات المونديال – كوت ديفوار إلى صدارة المجموعة بالفوز على الكاميرون

فاز منتخب كوت ديفوار على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022، والتي أقيمت على ملعب الحسن واتارا في كوت ديفوار.

افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل في الدقيقة الـ 20 عن طريق سيباستبان هالير من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وفي الدقيقة الـ 29 عاد هالير ليسجل الهدف الثاني مستغلا تمريرة جيان كواسي لينفرد بالمرمى من جهة اليمين ويسدد تسديدة أرضية في الزاوية البعيدة.

وفي الشوط الثاني قلص مومي نجاماليو النتيجة لمصلحة الكاميرون من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة الـ 61 ولكن الهدف لم يكفي للعودة إلى المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد كوت ديفوار للنقطة الرابعة ليتصدر المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد الكاميرون عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

ويلعب غدا منتخب مالاوي مع موزمبيق المباراة الأخرى في المجموعة والتي ستقام على ملعب الأول.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار في المباراة المقبلة مع مالاوي يوم 10 أكتوبر المقبل.

بينما سيلتقي الكاميرون مع موزمبيق في المباراة المقبلة في نفس اليوم.