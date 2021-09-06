مصدر من الإنتاج لـ في الجول: غنام محمد إلى فيوتشر

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 23:05

كتب : حامد وجدي

غنام محمد مع الإنتاج الحربي أمام البنك الأهلي

كشف مصدر بنادي الإنتاج الحربي عن انضمام لاعب وسط الفريق، غنام محمد، إلى نادي فيوتشر.

غنام محمد

النادي : الإنتاج الحربي

وبحسب تصريحات المصدر لـ FilGoal.com، فإن محمد سينضم لفيوتشر بموجب عقد مدته 3 سنوات.

ويكلف غنام محمد فيوتشر، بحسب المصدر، 5 مليون جنيه، مع 5% نسبة إعادة بيع.

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ويبلغ غنام محمد من العمر 24 عاما.

وانضم غنام للإنتاج من الجونة عام 2018.

ولعب غنام 23 مباراة مع الإنتاج الحربي الموسم الماضي، حيث تذيل الفريق جدول ترتيب الدوري وهبط للدرجة الثانية.

غنام محمد الإنتاج الحربي فيوتشر
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