كرة طائرة - منتخب مصر مع المغرب وتنزانيا وكينيا في بطولة إفريقيا

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 22:50

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الطائرة

أوقعت قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة التي تقام في رواندا.

وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، في الفترة من 7 إلى 16 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وتنزانيا وكينيا.

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وجاءت المجموعات بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى

رواندا – بوركينا فاسو – بوروندي – أوغندا

المجموعة الثانية

تونس – نيجيريا – إثيوبيا – جنوب السودان

المجموعة الثالثة

الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – مالي – النيجر

المجموعة الرابعة

مصر – المغرب – تنزانيا - كينيا

كرة طائرة منتخب مصر بطولة أفريقيا
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