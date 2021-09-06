كرة طائرة - منتخب مصر مع المغرب وتنزانيا وكينيا في بطولة إفريقيا

أوقعت قرعة بطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة رجال منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة التي تقام في رواندا.

وتستضيف رواندا بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، في الفترة من 7 إلى 16 سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وتنزانيا وكينيا.

وجاءت المجموعات بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى

رواندا – بوركينا فاسو – بوروندي – أوغندا

المجموعة الثانية

تونس – نيجيريا – إثيوبيا – جنوب السودان

المجموعة الثالثة

الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – مالي – النيجر

المجموعة الرابعة

مصر – المغرب – تنزانيا - كينيا