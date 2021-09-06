خبر في الجول – قرار إقالة البدري يكلف اتحاد الكرة 1.8 مليون جنيه

يكلف قرار إقالة حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، خزائن اتحاد الكرة بـ 1.8 مليون جنيه مصري.

وكان عقد البدري مع اللجنة الخماسية ينص، حسبما علم FilGoal.com، على تقاضيه راتب شهرين، حال فسخ اتحاد الكرة للتعاقد.

ومع وصول راتب البدري في آخر زيادة له إلى 900 ألف جنيه شهريا، صار على اتحاد الكرة دفع 1.8 مليون جنيه للبدري بسبب فسخ التعاقد.

وكان البدري قد رفض الاستقالة بناء على طلب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة، ليقوم الاتحاد بتوجيه الشكر له ولجهازه.

ويضم جهاز البدري، الذي تولى المسؤولية بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا تحت قيادة خافيير أجيري، كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وأيمن طاهر لتدريب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مخططا للأحمال، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.