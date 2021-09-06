بيليه يتعافى بعد إجرائه عملية إزالة ورم في القولون.. "أواجه تلك المباراة بابتسامة"

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 22:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيليه

أجرى بيليه نجم كرة القدم السابق عملية استئصال ورم من الجزء الأيمن للقولون في مستشفى أبرت إينشتاين في البرازيل.

وأعلنت المستشفى عن اكتشاف الورم خلال إجراء بيليه لإجراء فحوصات روتينية للقلب والأوعية الدموية الأسبوع الماضي.

وقال بيليه عبر حسابه على فيسبوك بعد إجرائه للعملية: "أصدقائي أشكركم جزيل الشكر على الرسائل الرقيقة، وأشكر الله على شعوري بحالة جيدة وللسماح لدكتور فابيو وميجيل للاعتناء بصحتي".

واستمر "السبت الماضي خضعت لعملية جراحية لإزالة آفة مشبوهة في الجزء الأيمن للقولون، تم التعرف على الورم خلال الفحوصات التي أجريتها الأسبوع الماضي".

وأضاف "لحسن الحظ اعتدت الاحتفال بالانتصارات العظيمة بجانبكم، وسأواجه تلك المباراة بابتسامة على وجهي، وبالكثير من التفاؤل والفرح لأعيش محاطا بحب عائلتي وأصدقائي".

بيليه هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وتمكن من قيادة البرازيل للتتويج بكأس العالم ثلاث مرات وهو اللاعب الوحيد الذي تمكن من فعل ذلك.

ويعد بيليه هو الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 77 هدفا.

البرازيل بيليه ، البرازيل
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