كارتيرون: عدت لـ الزمالك للفوز بالبطولات.. والتلاحم سببه الإصرار على استكمال الموسم الماضي

شدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على أنه عاد لقيادة الأبيض من جديد للفوز ببطولة كبيرة وهو ما حدث مشيرا إلى أن معسكر الفريق وقت التوقف كان له دورا كبيرا في التتويج ببطولة الدوري خلال الأمتار الأخيرة.

الزمالك فاز بلقب الدوري الـ13 في تاريخه بعد أن حصد 80 نقطة بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "عدت للفريق في الولاية الثانية من أجل قيادة الأبيض لتحقيق بطولة كبيرة، وهو ما حدث بالتتويج ببطولة الدوري".

وأضاف "الفريق واجه صعوبات كثيرة في مسابقة الدوري، ولكنه نجح في حسم اللقب بعد منافسة قوية مع فريق عنيد لا يخسر بطولة الدوري بسهولة".

وتابع "حرصت على رفع الضغط من على اللاعبين في آخر 7 مباريات حتى استطاع الفريق أن يتفوق على المنافس في عدد النقاط وكنت أحفز اللاعبين باستمرار للفوز فقط من أجل الضغط على المنافس".

وواصل "الزمالك استغل عدم خوضه مباريات لحين خوض المنافس مبارياته المؤجلة وانتظم في معسكر ببرج العرب مما عاد على الفريق بالفائدة. تلاحم الموسمين الماضيين جاء بسبب من أصر على استكمال الدوري في الموسم قبل الأخير".

واستطرد "أود أن أشكر اللجنة التي تدير النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على إتاحة الفرصة للفريق للانتظام في معسكر طويل ببرج العرب وخوض معسكرات متواصلة في الأسابيع الأخيرة من مباريات الدوري".

وأكمل "لم أكن قلقا بعد رحيل فرجاني ساسي رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق، اللاعبون أثبتوا أن لديهم مستويات أفضل بعد رحيله ولذلك لم نتأثر".

وشدد "إمام عاشور نجح في تعويض غياب ساسي، وأتوقع مستقبل مبهر له وانضمامه في المستقبل القريب لصفوف المنتخب الأول".

وأتم "كنت أضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين مثلما حدث من قبل مع مصطفى محمد وحاليا مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة".

وعاد كارتيرون لتدريب الزمالك مارس الماضي خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو.