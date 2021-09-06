الجونة يعلن تعاقده مع كريم طارق

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 22:18

كتب : Filgoal Team

كريم طارق

أعلن نادي الجونة تعاقده مع جناح إنبي، كريم طارق.

كريم طارق

النادي : الجونة

الجونة

وانضم طارق للجونة بعقد مستمر حتى عام 2025.

ولعب صاحب الـ 29 عاما الموسم الماضي مع إنبي، حيث سجل 3 أهداف في 25 مباراة.

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وسبق لطارق اللعب للجونة في موسم 2014/2015.

ولعب طارق كذلك لبتروجت وطلائع الجيش.

كريم طارق إنبي الجونة في الدوري
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