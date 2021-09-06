الجونة يعلن تعاقده مع كريم طارق
الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 22:18
كتب : Filgoal Team
أعلن نادي الجونة تعاقده مع جناح إنبي، كريم طارق.
وانضم طارق للجونة بعقد مستمر حتى عام 2025.
ولعب صاحب الـ 29 عاما الموسم الماضي مع إنبي، حيث سجل 3 أهداف في 25 مباراة.
Kareem Tarek ✍🏽 #TheGounies pic.twitter.com/8poR1WPv9s— El Gouna FC (@GounaFC) September 6, 2021
وسبق لطارق اللعب للجونة في موسم 2014/2015.
ولعب طارق كذلك لبتروجت وطلائع الجيش.
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