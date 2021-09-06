الجونة يعلن تعاقده مع كريم طارق

أعلن نادي الجونة تعاقده مع جناح إنبي، كريم طارق.

كريم طارق النادي : الجونة الجونة

وانضم طارق للجونة بعقد مستمر حتى عام 2025.

ولعب صاحب الـ 29 عاما الموسم الماضي مع إنبي، حيث سجل 3 أهداف في 25 مباراة.

وسبق لطارق اللعب للجونة في موسم 2014/2015.

ولعب طارق كذلك لبتروجت وطلائع الجيش.