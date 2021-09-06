رئيس يويفا يعارض إقامة كأس العالم كل عامين

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 20:45

كتب : عبد الرحمن فوزي

أليكساندر تشيفيرين

رفض أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

ويناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مقترحا لتقليص المدة الزمنية بين دورات كأس العالم، ليقام كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وقال تشيفيرين خلال جلسة الاتحاد العامة لأندية أوروبا والمقامة في جينيف: "نعتقد أن جوهرة كأس العالم لها قيمة على وجه التحديد بسبب ندرتها".

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واستمر "عقدها كل عامين سيؤدي إلى شرعية أقل ويضعف كأس العالم نفسها، نعتقد أن هناك مساحة لكل شيء وكل من المنتخبات والأندية تشغل هذه المساحة والمادية والتجارية بالكامل".

وتابع "اللاعبين لا يحتاجون إلى رؤية المزيد من فصول الصيف الذي يقضونه مستهلكين بدلا من تكريسهم للاسترخاء والاستجمام".

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم في قطر عام 2022، بينما ستقام نسخة 2026 كندا والولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، والتي ستشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 للمرة الأولى.

كأس العالم اليويفا أليكساندر تشيفيرين
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