الخليفي عن أندية السوبر ليج: بينما يواصلون الصراخ.. سنمضى قدما لتحقيق الأفضل

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 20:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

ناصر الخليفي

شدد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان ورئيس رابطة الأندية الأوروبية على ضرورة اتحاد الجميع في أوروبا لأجل تطوير مستقبل كرة القدم.

وقال الخليفي خلال جلسة الاتحاد العامل لأندية أوروبا والمقامة في جينيف: "لا أريد الحديث كثيرا عن السوبر ليجا لأنه يأخذ تركيزنا بعيدا عن التحديات التي ستواجه الأندية في الفترة المقبلة".

وأضاف "سأقول فقط أن الناس حاولوا التفريق بيننا ولكن حدث العكس تماما، قربنا من بعضنا البعض وجعلنا أقوى".

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وتابع "بينما تبدد الأندية الثلاث المتمردة طاقتها وتشوه الروايات وتواصل الصراخ، يمضي البقية منا إلى الأمام ونركز قوتنا على بناء مستقبل أفضل لكرة القدم الأوروبية، متحدون معا".

وشدد "يجب أن يكون لدينا استقرار مالي، إذ لم نتصرف سريعا قد تكون العواقب غير قابله للإصلاح، يجب إعادة النظر في اللعب المالي النظيف، ويجب أن يكون لدينا علاقات أقوى مع الاتحاد الأوروبي، وكلانا نعرف أن كرة القدم للجميع".

وأتم "من أهم القضايا هي جدول المباريات الدولية، نحن في موقف حرج لا يمكن التعامل في التوقيت الحالي وفق قرارات فردية، ويجب إزالة السياسة من كرة القدم، لا يمكن أن يكون هناك ضغوطات من أي حكومة".

وكان الدوري الإنجليزي قد منع لاعبيه من الذهاب للمشاركة مع منتخبات بلادهم التي تقع في قائمة المملكة المتحدة الحمراء وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا فيها.

الاتحاد الأوروبي السوبر ليجا ناصر الخليفي
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