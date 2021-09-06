تصفيات المونديال - بمشاركة تاو وتسجيل هدف ملغي.. جنوب إفريقيا تفوز على غانا

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 20:03

كتب : FilGoal

بيرسي تاو جنوب إفريقيا

فاز منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه الغاني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل هدف المباراة الوحيد بونجوكهلي هلونجوان في الدقيقة 83.

بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد شارك في المباراة لمدة 77 دقيقة وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

بهذه النتيجة، تصدرت جنوب إفريقيا المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بينما توقف رصيد غانا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب ليبيريا خارج قواعده على إفريقيا الوسطى بهدف دون رد سجله كباه شيرمان في الدقيقة 86.

فوز رفع رصيد منتخب ليبيريا لثلاث نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع نيجيريا بينما تذيل منتخب إفريقيا الوسط المجموعة بنقطة واحدة.

جنوب إفريقيا بيرسي تاو تصفيات كأس العالم
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