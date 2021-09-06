تصفيات المونديال - بمشاركة تاو وتسجيل هدف ملغي.. جنوب إفريقيا تفوز على غانا

فاز منتخب جنوب إفريقيا على ضيفه الغاني بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل هدف المباراة الوحيد بونجوكهلي هلونجوان في الدقيقة 83.

بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد شارك في المباراة لمدة 77 دقيقة وسجل هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل.

Half Time: 🇿🇦 0-0 🇬🇭 Ghana lucky not to be down by 1-0. Percy Tau's goal was flagged for an offside. pic.twitter.com/xbDgV1equd — Kwame Benaiah (@kwamebenaiah) September 6, 2021

بهذه النتيجة، تصدرت جنوب إفريقيا المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط بينما توقف رصيد غانا عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي المجموعة الثالثة، فاز منتخب ليبيريا خارج قواعده على إفريقيا الوسطى بهدف دون رد سجله كباه شيرمان في الدقيقة 86.

فوز رفع رصيد منتخب ليبيريا لثلاث نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع نيجيريا بينما تذيل منتخب إفريقيا الوسط المجموعة بنقطة واحدة.