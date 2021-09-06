عودة إبراهيموفيتش

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 18:45

كتب : عبد الرحمن فوزي

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أعلن نادي ميلان عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق للتدريبات مرة أخرى بعد فترة إصابة طويلة.

ويغيب إبراهيموفيتش عن الملاعب منذ أربعة أشهر بعد إجرائه لعملية جراحية في الركبة أبعدته عن المشاركة في يورو 2020.

وكان إبراهيموفيتش تعرض لالتواء في الركبة خلال مباراة ميلان مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي يوم 9 مايو الماضي.

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ونشر حساب ميلان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمشاركة إبراهيموفيتش في التدريبات معلقا "عودة الأسد لأداء الواجب".

وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت فإن ستيفانو بيولي مدرب ميلان يستعد لإشراك إبراهيموفيتش لبعض الدقائق أمام لاتسيو تمهيدا لعودته تدريجيا للعب بشكل أساسي، خصوصا مع إصابة أوليفيه جيرو بفيروس كورونا.

ويستعد ميلان لخوض لمواجهة لاتسيو في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في المباراة التي ستقام على ملعب سان سيرو.

وحقق ميلان العلامة الكاملة في الدوري الإيطالي حتى الآن بفوزه في أول مباراتين على سامبدوريا وكالياري.

اللاعب صاحب الـ 39 عاما شارك مع ميلان الموسم الماضي في 27 مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل 17 هدفا وصناعة ثلاثة آخرين.

ميلان زلاتان إبراهيموفيش
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