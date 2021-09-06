مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، عن 3 أسباب لرحيل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، رغم عدم تلقيه أي هزيمة.

وشرح المصدر، أن المشاكل الفنية للمنتخب، وراتب الجهاز العالي، بجانب شكوى بعض اللاعبين من معاملة البدري، كانت خلف رحيله.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "منذ تولي أحمد مجاهد رئاسة اتحاد الكرة، وهو لديه عدم قناعة باستمرار حسام البدري كمدير فني لمنتخب مصر، وكان يفكر في قرار إقالته منذ اللحظة الأولى، بداع سوء الأداء وتقاضيه راتبا كبيرا من وجهة نظر مجاهد".

وأردف "قبل تولي هيكتور كوبر تولي تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، حدث تواصل معه لكي يحل محل البدري، ولكن حينها تأهل البدري بنجاح لكأس أمم إفريقيا كمتصدر لمجموعته ما جعل فكرة رحيله غير مناسبة في ذلك التوقيت، وتولى كوبر بعد ذلك تدريب منتخب الكونغو الديمقراطية، وتم تأجيل فكرة رحيل البدري برمتها".

وأكمل "اتحاد الكرة يرى أن راتب حسام البدري وجهازه ضخم للغاية، ورؤية اتحاد الكرة كانت أنه من الممكن أن يتقاضى جهاز فني أجنبي مبلغا أقل".

وشدد "فكرة التعاقد مع نيلو فينجادا كمدير فني لاتحاد الكرة في البداية كانت تحسبا لسيناريو اتخاذ قرار رحيل البدري في أي توقيت بشكل مؤقت أو دائم، وأن يكون بديلا جاهزا في أي وقت، وهو الأمر الذي لم يمانعه فينجادا".

اقرأ – مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بديل البدري أجنبي بنسبة كبيرة.. وفينجادا الأقرب واسم كوبر مطروح

وكشف "في أولمبياد طوكيو، اجتمع أحمد مجاهد مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وأبلغه بنيته برحيل البدري، وأنه يبحث عن بديل له. رؤية مجاهد كانت وجود مشاكل فنية في المنتخب، وراتبه العالي، وشكوى عدد من اللاعبين من أسلوب معاملته لهم خاصة محمد صلاح قائد الفراعنة".

وأتم "بعد أولمبياد طوكيو، وقبل مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم، لم يكن هناك وقت كاف لاتخاذ قرار بشأن رحيل البدري، لذا تم منحه فرصة في المباراتين للتقييم، ولكن مع استمرار الأداء بشكل لا يرضي اتحاد الكرة، تم اتخاذ قرار رحيله".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والجهاز الإداري للفراعنة كذلك.

وقال بيان صادر عن اتحاد الكرة: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق".

وأتم "كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة".

ويضم جهاز البدري، الذي تولى المسؤولية بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا 2019 على يد جنوب إفريقيا تحت قيادة خافيير أجيري، كل من أحمد أيوب وطارق مصطفى وسيد معوض كمدربين، وأيمن طاهر لتدريب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مخططا للأحمال، ومحمد بركات مديرا للمنتخب.

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.