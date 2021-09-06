كشف حساب البدري بعد رحيله عن منتخب مصر.. "دون هزيمة"

رحل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر بعد 10 مباريات قاد خلالها الفراعنة، وذلك بعدما قرر اتحاد كرة القدم توجيه الشكر له عقب التعادل مع الجابون.

وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر اتحاد كرة القدم إقالة حسام البدري، والإعلان عن بديله خلال 48 ساعة.

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ويقدم لكم FilGoal.com كشف حساب حسام البدري مع منتخب مصر.

قاد البدري منتخب مصر في 10 مباريات، بينهم وديتين ضد بوتسوانا وليبريا. وحقق 6 انتصارات و4 تعادلات ولم يتلق أي هزيمة.

مع البدري سجل منتخب مصر 14 هدفا، وتلقت شباك الفراعنة 4 أهداف.

في تصفيات كأس أمم إفريقيا لعب منتخب مصر مع البدري 4 مباريات، حقق خلالها الفوز على كل من توجو ذهابا وإيابا وجزر القمر، وتعادل مع كينيا ذهابا وإيابا وأيضا مع جزر القمر، ليتصدر المجموعة ويتأهل للبطولة.

أما في تصفيات كأس العالم فاز منتخب مصر على أنجولا بهدف وتعادل مع الجابون خارج ملعبه بهدف لكل فريق.

كما لعب منتخب مصر مباراتين وديتين تحت قيادة حسام البدري أمام ليبيريا وبوتسوانا وفاز الفراعنة بنفس النتيجة وهي هدف دون رد.

أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر تحت قيادة البدري هما محمد الشناوي ومحمد مجدي "أفشة" ولعبا جميع المباريات العشرة.