البدري يرفض طلب مجاهد بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تقديم استقالته، بناء على طلب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة.

وفي بيان تم إرساله للصحفيين، أكد البدري "أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكاس الامم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم".

وأضاف البدري في البيان أنه "تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة اضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون ان يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، عن اجتماع وشيك مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع البدري، لعمل كشف حساب للفترة الماضية".

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.