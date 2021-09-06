البدري يرفض طلب مجاهد بالاستقالة من تدريب منتخب مصر

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 16:47

كتب : أحمد الخولي

حسام البدري

رفض حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تقديم استقالته، بناء على طلب أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة.

وفي بيان تم إرساله للصحفيين، أكد البدري "أنه لم يفشل في مهمته وحقق النجاح في تنفيذ وتحقيق كل المهام المكلف بها بالصعود لكاس الامم الافريقية وتصدره مجموعته في مشوار كأس العالم".

وأضاف البدري في البيان أنه "تحمل مع جهازه الفني واللاعبين أخطاء سابقة اضرت بالكرة المصرية مع ذلك حقق الهدف والمطلوب منه دون ان يتعرض المنتخب لأي خسارة في عهده".

أخبار متعلقة
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: اجتماع كشف حساب لـ البدري مصطفى محمد: أشكر البدري على إشراكي امام الجابون وأنه تفهم موقفي البدري: كنا نريد الفوز على الجابون.. والتبديلات كانت مخاطرة كبيرة

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، عن اجتماع وشيك مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع البدري، لعمل كشف حساب للفترة الماضية".

وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

منتخب مصر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر باتحاد الكرة يوضح لـ في الجول: 3 أسباب خلف رحيل البدري رغم عدم تلقيه أي هزيمة 3 دقيقة | منتخب مصر
كشف حساب البدري بعد رحيله عن منتخب مصر.. "دون هزيمة" 20 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال – ديانج يشاهد تعادل مالي أمام أوغندا من مقاعد البدلاء 51 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: بديل البدري أجنبي بنسبة كبيرة.. وفينجادا الأقرب واسم كوبر مطروح 53 دقيقة | منتخب مصر
غينيا تحاول إجلاء محترفي المنتخب بعد إلغاء لقاء المغرب 56 دقيقة | إفريقيا
تعادل جديد لـ كوبر.. الكونغو الديمقراطية تفقد تقدمها مرة أخرى وتحصد نقطة أمام بنين ساعة | تصفيات كأس العالم
اتحاد الكرة يوجه الشكر لـ البدري وجهازه.. والإعلان عن البديل خلال 48 ساعة ساعة | منتخب مصر
البدري يرفض طلب مجاهد بالاستقالة من تدريب منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال
قد ينال إعجابك