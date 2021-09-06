كورتوا يعود مبكرا لـ ريال مدريد ويغيب عن مباراة بلجيكا الثالثة

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 16:06

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

حصل تيبو كورتوا على إذن من روبيرتو مارتينيز المدير الفني لـ بلجيكا، بالعودة إلى فريقه ريال مدريد بشكل مبكر.

كورتوا خاض مباراتين مع بلجيكا خلال التوقف الدولي الجاري، لكنه سيغيب عن مواجهة بيلاروسيا التي تُلعَب الأربعاء القادم في مدينة كازان الروسية.

وقرر مارتينيز إراحة كورتوا وإعطائه فرصة أكبر للتحضير لمباراة سيلتا فيجو التي تقام الأحد المقبل.

فيما يستمر زميله إدين هازارد في صفوف منتخب بلجيكا خصوصا بعد أن هز شباك التشيك يوم أمس الأحد.

وصرّح كورتوا عقب الفوز على التشيك بثلاثية نظيفة: "أريد اللعب دائما، لكن الرحلة المقبلة ستكون طويلة للغاية".

وواصل عبر محطة HLN البلجيكية: "إنها فرصة جيدة حتى يشارك حارس مرمى آخر، أعتقد أنني أستحق بعضا من الراحة".

وتُلعَب المباراة أمام بيلاروسيا في مدينة كازان، وهي رحلة طيران عمرها 4 ساعات، بخلاف 5 ساعات أخرى في طريق العودة إلى مدريد تجنبها كورتوا.

وتضم قائمة بلجيكا في التوقف الدولي الحالي 3 حراس مرمى آخرين، هم: ماتز سيلس حارس ستراسبورج، وكوين كاستيلز حارس فولفسبورج، وتوماس كامينسكي حارس بلاكبرن روفرز.

وتتصدر بلجيكا المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل.

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