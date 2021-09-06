ريبيري ينضم لـ ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 16:01

كتب : FilGoal

ريبيري

أعلن نادي ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي رسميا ضم النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري إلى صفوف الفريق.

فرانك ريبيري

النادي : فيورنتينا

ساليرنيتانا

ولعب ريبيري آخر موسمين في صفوف فيورنتينا بعد رحيله عن بايرن ميونيخ الألماني، لينتهي عقده دون تجديد.

قبل يومين، قال أنجيلو فابياني المدير الرياضي للنادي في تصريحاته لقناة "تيليكولوري" الإيطالية: "ريبيري كان ضمن اللاعبين الذين لا يملكون عقود وفي الوقت ذاته يواصلون اللعب في مستوى معين. مديرنا العام كان سعيد للغاية بهذه الفكرة".

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وأضاف "لقد أردناه لأجل خبرته، فهو يمكنه أن يساعدنا على التطور، وستكون المدينة كاملة خلفنا. المدرب أيضا سيملك المزيد من الخيارات أمامه".

وأوضح المدير الرياضي "يمكنك رؤية معدن الرجل، فهو لم يناقش الراتب كثيرا بقدرأسئلته عن المدينة نفسها. لقد رأى جمال مدينة ساليرنو وشاهد القليل من مبارياتنا".

وتابع "ربما بات مقتنعا برؤية فريق يطور كرة القدم لديه على مر الأعوام الأخيرة. لقد منحنا الضوء الأخضر وأريد شكره على التفكير في ساليرنو. إنه شيء يجب أن يفخر به الجميع في النادي".

وكان النجم الفرنسي البالغ من العمر 38 عاما على مقربة من الانضمام إلى هيلاس فيرونا أو تورينو، ولكنه في النهاية اختار ساليرنيتانا، براتب سنوي تقدره التقارير بقرابة 1.5 مليون يورو.

يذكر أن ساليرنيتانا الصاعد حديثا للدوري الإيطالي، يخوض موسمه الأول في الدرجة الأولى منذ 22 عاما.

فرانك ريبيري ساليرنيتانا
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