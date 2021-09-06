تقرير: كيف أحبط "أحد شيوخ سان جيرمان" محاولة لابورتا لاستعادة نيمار؟

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 15:10

كتب : أحمد أباظة

نيمار - باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

كشفت إذاعة "راديو كتالونيا 1" الإسبانية عن محاولات خوان لابورتا رئيس برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أوضحت سبب فشل هذه المحاولة.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
برشلونة

وبحسب ما ذكرته الإذاعة اليوم –الإثنين- فإن لابورتا الذي تم انتخابه رئيسا للنادي الكتالوني في مارس الماضي، أرسل مبعوثين إلى العاصمة الفرنسية باريس للحديث مع نيمار وإقناعه بالعودة إلى كامب نو.

ووفقا للقصة ذاتها، فإن نيمار اعترف لمبعوثي لابورتا أنه يتحرق شوقا للعودة إلى برشلونة، حيث يأمل في اللعب مرة أخرى مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: نيمار يتقاضى نصف مليون يورو شهريا "ليكون مهذبا" موندو ديبورتيفو: نيمار كلف باريس 500 مليون يورو سبورت: انتقادات قوية لـ نيمار في البرازيل بسبب وزنه الزائد تقرير يكشف كواليس رحيل ميسي من برشلونة ومفاوضات سان جيرمان: صدمة وإقناع وعرض نيمار

ما حدث في النهاية كان العكس، حيث بقى نيمار في ناديه وحقق حلمه، حين تعاقد باريس مع ليونيل ميسي مجانا في العاشر من أغسطس الماضي، بعد فشل البلوجرانا في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية وارتفاع سقف الرواتب.

بطبيعة الحال، يشتهر باريس سان جيرمان بعناده الخاص في مسألة إطلاق سراح نجومه إلى أندية أخرى، وهو ما أوقف هذه العملية قبل بدايتها، رغم وجود رغبة نيمار على الطاولة.

وبحسب الصحفي جوردي باستي، فإن أحد "شيوخ باريس سان جيرمان" على حد وصفه، علم باهتمام برشلونة وقام بتحويل 20 مليون يورو إلى حساب والد نيمار، وهي أموال لم تخرج من حسابات باريس سان جيرمان الرسمية بحسب هذا التقرير.

يذكر أن النادي الفرنسي ذو الملكية القطرية قد قام بعدة تعاقدات قوية إلى جانب ميسي في سوق الصيف، حيث ضم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان السابق وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول السابق وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق بالإضافة إلى المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان.

نيمار باريس سان جيرمان لابورتا ميسي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
حارس المغرب: ما حدث في غينيا؟ أمر طبيعي في القارة الإفريقية دقيقة | إفريقيا
تقرير: كيف أحبط "أحد شيوخ سان جيرمان" محاولة لابورتا لاستعادة نيمار؟ 5 دقيقة | أوروبا
مانشيني: بالوتيلي خيب آمالنا 18 دقيقة | أوروبا
تنس - خليفة نادال؟ الإسباني ألكاراز يحقق إنجازا هائلا في أمريكا المفتوحة 26 دقيقة | رياضات أخرى
بيان – فيفا: نأسف لأحداث البرازيل والأرجنتين.. سندرس تقرير حكم اللقاء 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
ليفربول يكشف إصابة موهبته الجديدة ساعة | الدوري الإنجليزي
مُلحَق ناري مُنتظَر؟ وضع معقد لـ إسبانيا وإيطاليا وفرنسا في تصفيات المونديال ساعة | تصفيات كأس العالم
بوفون: رحيل رونالدو ليس مفاجئا.. إنه يفكر في نفسه ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين.. لاعبو التانجو يغادرون الملعب رفقة السفير 3 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 4 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال
قد ينال إعجابك