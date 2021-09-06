تقرير: كيف أحبط "أحد شيوخ سان جيرمان" محاولة لابورتا لاستعادة نيمار؟

كشفت إذاعة "راديو كتالونيا 1" الإسبانية عن محاولات خوان لابورتا رئيس برشلونة لاستعادة البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، كما أوضحت سبب فشل هذه المحاولة.

وبحسب ما ذكرته الإذاعة اليوم –الإثنين- فإن لابورتا الذي تم انتخابه رئيسا للنادي الكتالوني في مارس الماضي، أرسل مبعوثين إلى العاصمة الفرنسية باريس للحديث مع نيمار وإقناعه بالعودة إلى كامب نو.

ووفقا للقصة ذاتها، فإن نيمار اعترف لمبعوثي لابورتا أنه يتحرق شوقا للعودة إلى برشلونة، حيث يأمل في اللعب مرة أخرى مع صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ما حدث في النهاية كان العكس، حيث بقى نيمار في ناديه وحقق حلمه، حين تعاقد باريس مع ليونيل ميسي مجانا في العاشر من أغسطس الماضي، بعد فشل البلوجرانا في تجديد عقده بسبب الأزمة المالية وارتفاع سقف الرواتب.

بطبيعة الحال، يشتهر باريس سان جيرمان بعناده الخاص في مسألة إطلاق سراح نجومه إلى أندية أخرى، وهو ما أوقف هذه العملية قبل بدايتها، رغم وجود رغبة نيمار على الطاولة.

وبحسب الصحفي جوردي باستي، فإن أحد "شيوخ باريس سان جيرمان" على حد وصفه، علم باهتمام برشلونة وقام بتحويل 20 مليون يورو إلى حساب والد نيمار، وهي أموال لم تخرج من حسابات باريس سان جيرمان الرسمية بحسب هذا التقرير.

يذكر أن النادي الفرنسي ذو الملكية القطرية قد قام بعدة تعاقدات قوية إلى جانب ميسي في سوق الصيف، حيث ضم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان السابق وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول السابق وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق بالإضافة إلى المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان.