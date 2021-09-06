مانشيني: بالوتيلي خيب آمالنا

انتقد روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا لاعبه السابق ماريو بالوتيلي الذي ينشط حاليا في أدانا دمير سبور التركي.

ماريو بالوتيلي النادي : أضنة سبور

ودرب مانشيني اللاعب في مانشستر سيتي، ولم تكن علاقتهما مثالية، قبل أن يرحل بالوتيلي إلى ميلان في يناير 2013.

وقال بطل يورو 2020 عبر قناة RAI Sport:"عملت مع بالوتيلي وهو صغير، كان جيدا جدا. لا يزال لاعبا رائعا بالنظر إلى قدراته الفنية. علينا ألا ننسى أن عمره 31 عاما، من المفترض أن يكون في قمة مستواه".

وواصل "خيب آمالنا جميعا، نحن الذين عرفناه كشخص وكلاعب. في آخر 5 أو 6 سنوات لم يقدم ما يستطيع تقديمه".

بعدما لعب بالوتيلي لإنتر ميلان وسيتي وميلان وليفربول انتقل لنيس في 2015.

ثم لعب نصف موسم في مارسيليا ثم انتقل إلى بريشيا الذي استغنى عنه في صيف 2020.

وفي ديسمبر الماضي التحق بالوتيلي بفريق مونزا الإيطالي قبل أن ينتقل مجانا إلى الدوري التركي.

مثل بالوتيلي منتخب إيطاليا في 36 مباراة وسجل 14 هدفا.

وعلى صعيد الأندية توج بثمانية ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا مع إنتر موسم 2009-2010.