تنس - خليفة نادال؟ الإسباني ألكاراز يحقق إنجازا هائلا في أمريكا المفتوحة

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 14:49

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز عروضه الرائعة، وتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتغلب ألكاراز على الألماني بيتر جويوفتشيك بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 5-7 و6-1 و5-7 و6-2 و6-0.

ليصل المصنف الـ55 عالميا والبالغ 18 عاما إلى ربع نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى لعام 2021.

وبذلك بات ألكاراز أصغر لاعب يصل إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة منذ عام 1963.

بل الأصغر في الوصول إلى ربع نهائي أي بطولة جراند سلام عموما منذ مايكل تشانج في رولان جاروس 1990.

ولفت ألكاراز الأنظار في الدور الماضي عندما حقق مفاجأة مدوية وأطاح باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث عالميا في مباراة ملحمية من 5 مجموعات.

ويلعب ألكاراز في ربع النهائي أمام الكندي فيليكس أوجر ألياسيم غدا الثلاثاء من أجل مقعد في المربع الذهبي.

ويشارك ألكاراز في بطولة أمريكا المفتوحة لأول مرة في مسيرته، وكانت أفضل نتائجه في بطولات الجراند سلام في رولان جاروس عندما وصل للدور الثالث.

وتلقى ألكاراز التهنئة من نادي ريال مدريد الذي وصفه بـ "المدريدي العظيم"، وتمنى له مزيدا من النجاحات في المراحل التالية من البطولة.

وبدأت التشبيهات على الفور بين ألكاراز ورافاييل نادال أعظم لاعب تنس إسباني في التاريخ.

ويغيب نادال –الذي انفجر في سن مبكرة أيضا- عن أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة التي غيبته أيضا عن دورة الألعاب الأولمبية.

كارلوس ألكاراز تنس
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