تنس - خليفة نادال؟ الإسباني ألكاراز يحقق إنجازا هائلا في أمريكا المفتوحة

واصل الإسباني كارلوس ألكاراز عروضه الرائعة، وتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وتغلب ألكاراز على الألماني بيتر جويوفتشيك بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 5-7 و6-1 و5-7 و6-2 و6-0.

ليصل المصنف الـ55 عالميا والبالغ 18 عاما إلى ربع نهائي آخر البطولات الأربع الكبرى لعام 2021.

وبذلك بات ألكاراز أصغر لاعب يصل إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة منذ عام 1963.

بل الأصغر في الوصول إلى ربع نهائي أي بطولة جراند سلام عموما منذ مايكل تشانج في رولان جاروس 1990.

ولفت ألكاراز الأنظار في الدور الماضي عندما حقق مفاجأة مدوية وأطاح باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الثالث عالميا في مباراة ملحمية من 5 مجموعات.

ويلعب ألكاراز في ربع النهائي أمام الكندي فيليكس أوجر ألياسيم غدا الثلاثاء من أجل مقعد في المربع الذهبي.

ويشارك ألكاراز في بطولة أمريكا المفتوحة لأول مرة في مسيرته، وكانت أفضل نتائجه في بطولات الجراند سلام في رولان جاروس عندما وصل للدور الثالث.

وتلقى ألكاراز التهنئة من نادي ريال مدريد الذي وصفه بـ "المدريدي العظيم"، وتمنى له مزيدا من النجاحات في المراحل التالية من البطولة.

Estamos orgullosos de un gran madridista como tú, @alcarazcarlos03, que te has convertido en el cuartofinalista más joven del @usopen desde 1963 y también en el más joven en toda la Era Open. ¡Mucha fuerza para tu próximo partido y a seguir haciendo historia! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 6, 2021

وبدأت التشبيهات على الفور بين ألكاراز ورافاييل نادال أعظم لاعب تنس إسباني في التاريخ.

ويغيب نادال –الذي انفجر في سن مبكرة أيضا- عن أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة التي غيبته أيضا عن دورة الألعاب الأولمبية.