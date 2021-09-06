بيان – فيفا: نأسف لأحداث البرازيل والأرجنتين.. سندرس تقرير حكم اللقاء

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيانًا أبدى فيه أسفه للأحداث التي تسببت في تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين.

كرة القدم شهدت مساء الأحد فصلا جديدا من الغرائب والعجائب عندما اقتحم موظفو وزارة الصحة البرازيلية أرضية ملعب كورينثيانز أرينا بحثا عن 4 لاعبين أرجنتينيين لتوقيفهم والتحفظ عليهم.

وذكر فيفا في بيانه اليوم الإثنين:

"يأسف فيفا للأحداث السابقة لإيقاف مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية والتي منعت الملايين من الجماهير حول العالم من الاستمتاع بمباراة بين اثنين من أهم المنتخبات.

تقرير حكم المباراة أُرسِل إلى فيفا بالفعل، وسيتم دراسة المعلومات بواسطة الهيئات التأديبية المختصة، وسيتم اتخاذ القرار في الوقت المناسب".

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة السادسة بسبب ظهور السلطات الصحية البرازيلية في الملعب بحثا عن جيوفاني لو سيلسو، وإيميليانو مارتينيز، وإيميليانو بوينديا، وكريستيان روميرو.

وحاولت السلطات البرازيلية التحفظ على الرباعي الأرجنتيني بحجة كسرهم بروتوكول الحجر الصحي للوافدين الذين تواجدوا في المملكة المتحدة خلال آخر 10 أيام.

وانسحب أفراد المنتخب الأرجنتيني من أرض الملعب وتم تعليق المباراة بواسطة الحكم وفقًا لما نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.

ويلعب الرباعي الأرجنتيني في ناديي توتنام هوتسبير وأستون فيلا، وقد تواجدا مع بعثة بلادهم في البرازيل منذ 3 أيام، لكن التحرك لتوقيفهم تم تزامنا مع انطلاق المباراة.

وفقدت برشلونة عددا كبيرا من أهم لاعبيها الناشطين في إنجلترا بعد أن رفضت أنديتهم السماح لهم بخوض غمار التوقف الدولي.