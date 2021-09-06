موندو ديبورتيفو: نيمار يتقاضى نصف مليون يورو شهريا "ليكون مهذبا"

واصلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشف تفاصيل عقد البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، في إطار مجموعة من التسريبات المستمرة بالآونة الأخيرة.

وقالت الصحيفة الكتالونية أمس –الأحد- أن عملية انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة قد كلفت باريس سان جيرمان 500 مليون يورو إجمالا.

وفي عددها التالي المنشور صباح اليوم –الإثنين- سلطت "موندو" الضوء على شروط معينة في عقد النجم البرازيلي، الذي يجني 541 ألف و680 يورو شهريا، لأشياء لا علاقة لها بكرة القدم على الإطلاق.

ويعد شرط "المكافأة الأخلاقية" مسألة متعارف عليها في عقود باريس سان جيرمان، حيث تعتبر أحد الفوارق المادية الواضحة بين رواتب فريق العاصمة الفرنسية ورواتب منافسيه.

على سبيل المثال يحصل نيمار على 6.5 مليون يورو سنويا لكونه "مهذب ومنضبط وودود ومتاح للجماهير"، إذ يحتاج لفعل بعض الأشياء البسيطة من هذا القبيل كي ينال مكافأته، والتي تتضمن عدم انتقاد الجوانب التكتيكية للنادي.

من ضمن الشروط أيضا أن يذهب اللاعبون لتحية وشكر الجماهير قبل المباراة وبعدها، وأن يبتعدوا عن التعليقات السلبية بشأن النادي ومن يعملوا به ومن يشجعوه أيضا.

يذكر أن "موندو ديبورتيفو" قامت أمس بتسريب نص رسالة ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق إلى الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك حين قرر فسخ عقده العام الماضي.