خبر في الجول – ياسر حمد لاعب فلسطين يحظى باهتمام من الدوري المصري

بات مُنتظرا أن يستقبل الدوري المصري لاعبا فلسطينيا جديدا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ياسر حمد.

فقد علم FilGoal.com من مصدر مُقرب لـ ياسر حمد، أنه يلقى اهتماما كبيرا من عدة فرق مصرية.

وصرّح المصدر لـ FilGoal.com: "ياسر حمد يحظى باهتمام 4 أندية مصرية في الدوري الممتاز".

واطلع FilGoal.com على هوية الأندية الأربعة، لكنه احترم رغبة المصدر في عدم الإفصاح عنها بسبب المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية.

وواصل المصدر حديثه: "تلقى ياسر أيضا عدة عروض من البرتغال والمغرب والسعودية والهند".

واستدرك: "ياسر حمد يرى الدوري المصري قويا وجذابا وهو منفتح على الخطوة".

ولا يرتبط المدافع الفلسطيني بأي نادٍ حاليا بعد نهاية عقده مع البسيتين البحريني الذي لعب له الموسم الماضي.

وشارك حمد في مباراتين وديتين مع فلسطين بالتجمع الدولي الحالي أمام قيرجستان، وبنجلاديش.

بل استطاع حمد تسجيل هدفه الدولي الخامس في مواجهة بنجلاديش التي أقيمت أمس الأحد، رغم خوضه 15 مباراة دولية فقط، منها 3 أهداف في آخر 5 مباريات.

حمد (23 عاما) يجيد اللعب في قلب الدفاع ومركز الظهير الأيسر، ويمثّل منتخب فلسطين منذ 2019.

ووُلد حمد في إقليم الباسك بإسبانيا لأب فلسطيني وأم إسبانية، وتكوّن في أكاديمية أتليتك بلباو.

ويبلغ طول حمد 188 سم ويتمتع بقوة بدنية هائلة وقدرة على الفوز بالصراعات الثنائية وبناء اللعب من الخلف.

وحل حمد ضيفا على FilGoal.com عبر منصة زووم في شهر أبريل الماضي، وعبّر وقتها عن رغبة واضحة في اللعب بالدوري المصري يومًا ما.

وقال حمد في ذلك الحوار: "سأحب اللعب في الدوري المصري بالطبع، سنرى ما سيحدث، لكن بالنسبة لي الدوري المصري جذاب ومستواه مميز ويضم فرقا قوية".

كما أشاد بمواطنه محمود وادي مهاجم بيراميدز: "وادي شخص لطيف للغاية وبسيط وجاهز دائما للمساعدة، في الواقع، هو من غزة أيضا مثل والدي. يعمل دائما على تطوير نفسه، رأينا كيف نجح في الكرة المصرية وهو الآن في نادٍ مهم ومعروف مثل بيراميدز".

وشدد: "أتابع عدة أندية ولاعبين مصريين، تحديدا وادي ومحمد صالح مدافع المصري، وأرى كيف هو وضعهم في جدول الدوري".

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وتسمح قوانين الدوري المصري بتسجيل لاعب فلسطيني دون احتسابه محترفًا في قائمة كل فريق.