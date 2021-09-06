ليفربول إيكو: صلاح لم يطلب نصف مليون جنيه استرليني أسبوعيا.. والمفاوضات مستمرة

أفادت جريدة ليفربول إيكو بأن محمد صلاح نجم ليفربول لم يطلب الحصول على 500 ألف جنيه استرليني كراتب أسبوعي من أجل الموافقة على تجديد عقده كما أشيع.

وكشفت صحيفة ميرور قبل أيام أن محمد صلاح طلب من إدارة ليفربول الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا كراتب للموافقة على تجديد تعاقده.

وأوضح تقرير ليفربول إيكو يوم الإثنين أن المبلغ الذي طلبه صلاح الحصول عليه كراتب أسبوعي ليس نصف مليون جنيه استرليني.

وأضاف التقرير أن المفاوضات بين إدارة ليفربول وممثلي صلاح مستمرة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول صيف عام 2023، حيث يتقاضى ابن الـ29 عاما 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح طلب اكثر من ضعف الراتب الحالي للموافقة على التجديد مع رغبة من يورجن كلوب مدرب النادي في الحفاظ عليه وسط ترقب أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ليفربول جدد تعاقده الصيف الحالي مع أليسون بيكر وفيرجل فان دايك وترينت ألكساندر أرنولد وأندرو روبرتسون ونات فيليبس وجوردان هندرسون وفابينيو وأدريان وهيرفي إيليوت وكايمهين كيليهر.

بحسب ميرور، فإن ليفربول يسعى لزيادة راتب قائد منتخب مصر مع تجديد التعاقد ولكنه لن يقدم عرضا بـ500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

صلاح سجل 127 هدفا وصنع 49 آخرين في 206 مباراة لعبها مع ليفربول منذ انتقاله للفريق قادما من روما صيف 2017.

وسجل جناح بازل وروما السابق هدفين وصنع مثلهما في 3 مباريات لعبها مع ليفربول هذا الموسم.

ومن المقرر أن يعود صلاح من الجابون إلى إنجلترا مباشرة بعد مشاركته مع مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الجابوني في تصفيات كأس العالم 2022.

لاعب المقاولون العرب السابق غاب عن لقاء أنجولا على ملعب الدفاع الجوي الأسبوع الماضي لوجود مصر في القائمة الحمراء لتصنيف بريطانيا للدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، عكس الجابون التي تتواجد في القائمة الصفراء.

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