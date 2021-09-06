وكيله: جورجينيو قد يعود إلى إيطاليا مستقبلا

أوضح جواو سانتوس وكيل جورجينيو لاعب تشيلسي أن الأخير قد يعود مستقبلا للعب في إيطاليا.

جورجينيو النادي : تشيلسي

ويخوض جورجينيو (29 عاما) موسمه الرابع مع تشيلسي منذ رحل عن نابولي.

وقال سانتوس لراديو بيانكونيرا الإيطالي:"عقد جورجينيو ممتد إلى 2023. العودة لإيطاليا قد تكون حلمه، ربما بعد فوزه بكأس العالم".

وأضاف "علينا أن نرى كيف سيكون سوق الانتقالات في السنوات المقبلة. عندما قاد (ماوريزيو) ساري فريق يوفنتوس كانت هناك فرصة لانتقال جورجينيو للأخير، مدير النادي تواصل معي آنذاك".

ويرى سانتوس أن موكله قد يفوز بالكرة الذهبية نهاية العام الجاري بعدما توج بدوري أبطال أوروبا ويورو 2020.

وأتم "فرصته جيدة للفوز، عادة نفكر في ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، لكن لم يفز أحد مثل جورجينيو في 2021".

وقد يترشح لاعب الوسط لجائزة الكرة الذهبية بعد مستواه الرائع في العام الجاري والذي كلله بالتتويج مع ناديه ومنتخب بلده.

وشارك جورجينيو في تعادل إيطاليا مع بلغاريا وسويسرا يومي الخميس والأحد في تصفيات كأس العالم.

وتستضيف إيطاليا فريق ليتوانيا يوم الأربعاء وتتصدر ترتيب مجموعتها في التصفيات برصيد 11 نقطة بعد 3 انتصارات وتعادلين.