استدعاء ريجيلون لمنتخب إسبانيا لتعويض جايا المصاب

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 11:14

كتب : FilGoal

سيرخيو ريجيلون - إسبانيا

وجّه لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني لمنتخب إسبانيا، الدعوة لـ سيرخيو ريجيلون لاعب توتنام هوتسبير للانضمام إلى معسكر لاروخا.

وانضم ريجيلون إلى زملائه صباح اليوم الإثنين لتعويض خوسيه لويس جايا لاعب فالنسيا الذي غادر المعسكر للإصابة.

وافتتح جايا أهداف إسبانيا خلال الفوز العريض على جورجيا برباعية نظيفة مساء الأحد، قبل أن يخرج مصابا في الشوط الثاني.

وأثبتت الفحوصات الطبية أن جايا لن يكون قادرا على مواجهة كوسوفو الأربعاء المقبل.

وصرّح ريجيلون على هامش انضمامه لمعسكر إسبانيا: "بمجرد أن أخبروني باستدعائي، بعثت برسالة إلى جايا للاطمئنان عليه".

وأضاف: "من الجميل التواجد هنا مع زملائي وأن أكون في الحسابات".

ريجيلون (24 عاما) ظهير أيسر توتنام يمتلك 5 مباريات دولية آخرها أمام سويسرا في نوفمبر 2020.

وابتعد ريجيلون عن صفوف منتخب إسبانيا في الأشهر الماضية بعد أن أخذ جوردي ألبا ظهير برشلونة مكانه في حسابات لويس إنريكي.

وتتصدر إسبانيا مؤقتا المجموعة الأوروبية الثانية لتصفيات المونديال برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، متفوقة على السويد صاحبة الـ9 نقاط ولكن من 3 مباريات فقط.

منتخب إسبانيا ريجيلون جايا
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