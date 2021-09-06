كرة يد - يحيى خالد يفتتح الموسم بالفوز ببطولة جنوب شرق أوروبا مع فيزبريم

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 10:58

كتب : محمد سمير

يحيى خالد - فيزبريم المجري

قاد يحيى خالد المحترف المصري في صفوف فريق فيزبريم المجري للتتويج بلقب بطولة جنوب شرق أوروبا لأندية كرة اليد.

وفاز فيزبريم باللقب على حساب زغرب الكرواتي بنتيجة 4-2 في الرميات الترجيحية بعد التعادل 27-27 في الوقت الأصلي.

ونجح يحيى خالد في تسجيل 8 أهداف في المباراة من 9 تصويبات سددها المحترف المصري.

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وحقق فيزبريم بذلك اللقب للموسم الثاني على التوالي ليرفع رصيده إلى 4 ألقاب تاريخيا.

ويفصل فيزبريم المجري لقبا واحدا فقط عن معادلة فاردار المقدوني الأكثر تتويجا بالبطولة.

ويمثل اتحاد جنوب شرق أوروبا كل من المجر وكرواتيا وبيلاروسيا ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.

كما كان يضم في السابق كل من سلوفينيا وروسيا ورومانيا والبوسنة والهرسك ومونتينجرو.

كرة يد يحيى خالد مصر
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