ميسي: لماذا انتظروا حتى تنطلق المباراة ليطالبوا باستبعاد اللاعبين؟

أعرب ليونيل ميسي قائد الأرجنتين عن استيائه من إلغاء مباراة فريقه ضد البرازيل يوم الأحد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وغادر منتخب الأرجنتين الملعب بعدما طلبت وزارة الصحة البرازيلية استبعاد 4 لاعبين من الأول بحجة عدم خضوعهم لحجر صحي منذ قدومهم للبرازيل.

ولم تستكمل المباراة وينتظر الفريقان قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وعلق أيقونة الأرجنتين خلال حديثه مع مسؤولين قبل مغادرة الملعب "نحن هنا منذ 3 أيام".

وأضاف ميسي نجم باريس سان جيرمان "هل انتظروا لتبدأ المباراة؟ لماذا لم ينذرونا بشأن ذلك ونحن في الفندق؟".

وأتم "كان بمقدورهم تفسير موقفهم وحل الأمر قبل المباراة. الآن العالم كله شاهد ما حدث".

وتتصدر البرازيل ترتيب التصفيات برصيد 21 نقطة مبتعدة عن الأرجنتين بست نقاط.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة ضد بعضهما البعض في التصفيات ويتأهل أول 4 إلى المونديال.

بينما يخوض الخامس ملحقا ضد منتخب من قارة أخرى.