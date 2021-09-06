مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول قيمة صفقة مصطفى البدري وموقف موسيماني من اللاعب

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 10:29

كتب : أحمد الخولي

مصطفى البدري - الأهلي

الأهلي الإنتاج الحربي مصطفى البدري
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