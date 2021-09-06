تصفيات المونديال – استفاقة أوروجواي أمام بوليفيا.. وتأزم وضع تشيلي

فاز منتخب أوروجواي على ضيفه البوليفي بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب كامبيون دل سيجلو بالجولة السادسة –المؤجلة- من تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

أوروجواي تقدّمت منذ الدقيقة 15 بواسطة جورجيان دي أراسكيتا بعد عمل فردي مميز من بريان رودريجيز.

وضاعفت أوروجواي تقدمها بهدفٍ ثانٍ رائع سجله فيدي فالفيردي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 31.

النتيجة اتسعت بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عندما أضاف أجوستين ألفاريز هدفا ثالثا لأصحاب الأرض بعد عرضية خواكين بيكيريز.

بوليفيا من جانبها لم تستلم، فقلّص نجمها مارسيلو مورينو الفارق في الدقيقة 59 بعد خطأ قاتل مشترك بين دييجو جودين وفيرناندو موسليرا.

لكن دي أراسكيتا أعاد فارق الثلاث أهداف بتسجيل ركلة جزاء لـ أوروجواي في الدقيقة 67.

قبل أن يعود مورينو ويسجل هدف بوليفيا الثاني في الدقيقة 84 من ركلة جزاء أيضا، رافعا رصيده إلى 27 هدفًا دوليًا في صدارة الهدافين التاريخيين لبلاده.

لترفع أوروجواي رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بعد أن أنهت سلسلة 4 مباريات دون انتصار في التصفيات.

بينما تجمّد رصيد بوليفيا عند 6 نقاط في المركز التاسع – قبل الأخير-.

وتلعب أوروجواي مباراتها المقبلة على أرضها أمام الإكوادور يوم الخميس، بينما تحل بوليفيا ضيفة على الأرجنتين في نفس الأمسية.

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وفي مباراة أخرى، تعادلت الإكوادور أمام ضيفتها تشيلي دون أهداف في ملعب رودريجو باز ديلجادو بالعاصمة كيتو.

ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الحقيقية، لكنها عرفت حالة طرد مباشر في الدقيقة 63 لـ جونيور سورنوزا لاعب الإكوادور بعد تدخل عنيف في حق كلاوديو بايزا.

التعادل رفع رصيد الإكوادور إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما اكتفت تشيلي بالوصول إلى النقطة السابعة في المركز الثامن وازداد موقفها تعقيدا.

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وفي مباراة ثالثة، تعادلت باراجواي أمام ضيفتها كولومبيا بهدف لكل طرف على ملعب ديفينسوريس دل تشاكو.

تقدّم توني سانابريا لـ باراجواي في الدقيقة 40، لكن خوان كوادرادو أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

لترفع كولومبيا رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما وصلت باراجواي إلى النقطة الثامنة في المركز السادس.

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كما فازت بيرو على ضيفتها فنزويلا بهدف دون رد في الملعب الوطني بـ ليما.

وأحرز كريستيان كويفا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 35 بعد خطأ دفاعي قاتل من ميكيل فيانويفا.

وشهدت المباراة طرد توماس رينكون في الدقيقة 38 بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

لترفع بيرو رصيدها إلى 8 نقاط في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد فنزويلا عند 4 نقاط في المركز العاشر –الأخير-.

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