بيان من الاتحاد الأرجنتيني بعد أزمة مباراة البرازيل

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 00:35

كتب : FilGoal

البرازيل الأرجنتين

أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا رسميا بعد تعليق مباراته مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

مباراة البرازيل والأرجنتيني توقفت بعد أقل من 10 دقائق على انطلاقها. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الاتحاد الأرجنتيني كالتالي:

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"يعرب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن عدم ارتياحه بتعليق مباراة المنتخب الأرجنتيني مع البرازيل في ساو باولو".

"تفاجأ الاتحاد الأرجنتيني مثل الاتحاد البرازيلي بتصرفات وكالة الصحة بمجرد بدء المباراة. تجدر الإشارة إلى أن وفد المنتخب الأرجنتيني كان متواجدا في الأراضي البرازيلية منذ 3 سبتمبر في الساعة 8 صباحا ، وفقا لجميع البروتوكولات الصحية الحالية التي يقرها كونميبول للتصفيات المؤهلة إلى قطر 2022".

"بعد صدور تقرير من مسؤولي الكونميبول وحكم المباراة، سيتم إرسال المعلومات إلى الهيئة المختصة في الاتحاد الدولي وفقا للوائح الحالية".

"يجب ألا تمر كرة القدم بهذه الأنواع من التصرفات التي تؤثر على مثل هذه الأحداث الهامة".

وتتصدر البرازيل التصفيات قبل المباراة برصيد 21 نقطة بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

البرازيل الأرجنتين تصفيات كأس العالم
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