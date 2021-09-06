إعارة كازادي من المصري إلى الجيش

نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع كاسينجو كازادي مهاجم المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وانضم كازادي البالغ من العمر 29 عاما لصفوف المصري في الموسم الماضي قادما من الوداد المغربي.

ولعب المهاجم الكونغولي مع المصري 23 مباراة سجل خلالها هدفين.

وأنهى المصري الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما حل طلائع الجيش في المركز الثامن.

ورحل عن المصري بنهاية الموسم عمر كمال عبد الواحد وانضم للزمالك بعد نهاية تعاقده مع النادي البورسعيدي.

كذلك انضم المهاجم أحمد جمعة إلى صفوف إنبي.