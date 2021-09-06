مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: اجتماع كشف حساب لـ البدري

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 00:21

كتب : أحمد الخولي

حسام البدري مدرب منتخب مصر

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، عن اجتماع وشيك مع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع البدري، لعمل كشف حساب للفترة الماضية".

ويأتي الاجتماع في ظل انتقادات موجهة لأداء المنتخب مع البدري من قطاع من الجماهير.

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وتأهل منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا من مجموعة ضمت توجو وكينيا وجزر القمر متصدرا للمجموعة بـ 12 نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادلات.

وفي تصفيات كأس العالم، حصد منتخب مصر 4 نقاط من فوز ضد أنجولا في مصر، وتعادل ضد الجابون خارج الديار.

ويخوض منتخب مصر مباراتين ضد ليبيا في ذات التصفيات في أكتوبر المقبل، قبل خوض الجولتين قبل الأخيرة، والأخيرة، ضد أنجولا خارج الديار والجابون في مصر.

وبعد تلك التصفيات، يخوض منتخب مصر غمار كأس العرب، ثم كأس أمم إفريقيا التي وقع الفراعنة في مجموعة تضم نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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