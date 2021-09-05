تصفيات المونديال – ألمانيا تعود للصدارة بسداسية في أرمينيا

فاز منتخب ألمانيا على أرمينيا بستة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بينز أرينا في ألمانيا، ضمن مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم سيرجي جنابري بالهدف الأول في الدقيقة السادسة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وعاد جنابري لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 15 بعد عرضية من ماركو رويس مرت من الجميع ووصلت لجنابري الذي سدد الكرة عكس اتجاه الحارس.

وفي الدقيقة الـ 35 سجل ريوس الهدف الثالث بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أضاف تيمو فيرنر الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة بالرأس من ليون جوريتسكا أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وفي الشوط الثاني عادت ألمانيا للتسجيل عن طريق يوناس هوفمان في الدقيقة الـ 52 بتصويبة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 91 أنهى كريم أديمي سداسية ألمانيا بعدما تلقى تمريرة من فلوريان فريتس داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة بهدوء في المرمى.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب رومانيا على ليشتنشتاين بهدفين دون مقابل.

أحرز أهداف رومانيا كل من ألين توسكا وكريستيان ماني.

وتعادل منتخب أيسلندا مع مقدونيا الشمالية بهدفين لكل فريق.

أحرز اهداف مقدونيا كل من داركو فيلكوفسكي وإيجيان أليوسكي، بينما أحرز أهداف أيسلندا بيركير بيارنسون، وسفين جوديونسون.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة العاشرة كالآتي

1- ألمانيا (12)

2- أرمينيا (10)

3-رومانيا (9)

4- مقدونيا الشمالية (8)

5- أيسلندا (4)

6-ليشتنشتاين (0)