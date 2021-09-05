تصفيات المونديال – هازارد يقود بلجيكا لتخطي التشيك.. وفوز كبير لبولندا على سان مارينو

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 23:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

فرحة منتخب بلجيكا بهدف هازارد في التشيك

فاز منتخب بلجيكا على التشيك بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب روي بادوين في بلجيكا ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم روميلو لوكاكو لبلجيكا في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة رائعة من هانس فاناكين لينفرد بالمرمى وينهي الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة الـ 41 عاد فاناكين للصناعة مرة أخرى ومرر تمريرة رائعة بكعب القدم لإيدين هازارد الذي انفرد هو الآخر وسدد الكرة بقدمه اليسرى في المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ 65 سجل أليكسيس سيليماكيرس الهدف الثالث لبلجيكا بانفراد آخر حصل عليه مستغلا تمريرة لوكاكو.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بلجيكا للنقطة الـ 13 في صدارة المجموعة الخامسة، بينما توقف رصيد التشيك عند النقطة السابعة في المركز السابع.

وفي المجموعة التاسعة فاز منتخب بولندا على سان مارينو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول لبولندا في الدقيقة الرابعة بعدما انفرد وسدد ووضع الكرة من فوق الحارس.

وفي الدقيقة الـ 16 أضاف كارول سفيديرسكي الهدف الثاني، قبل أن يضيف ليفاندوفسكي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 21 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 44 أضاف كارول لينيتي الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي.

وفي الشوط الثاني أحرز نيكولا ناني الهدف الأول لسان مارينو في الدقيقة الـ 48 مستغلا خطأ من دفاع بولندا، وهو أول أهداف سان مارينو في تصفيات كأس العالم.

وفي الدقيقة الـ 67 أضاف أدم بوكسا الهدف الخامس لبولندا، قبل أن يعود بوكسا في الدقيقة الـ 92 ويسجل الهدف الثالث.

وبعد دقيقة واحدة وقبل نهاية المباراة سجل بوكسا الهدف السابع لبولندا والثالث له في المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد بولندا للنقطة العاشرة في المركز الثاني خلف انجلترا المتصدر بفارق خمس نقاط.

بينما استمر سان مارينو في المركز الأخير بدون نقاط.

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