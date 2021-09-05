البدري يعادل رقما تاريخيا لم يحققه سوى ثنائي في آخر 30 عاما

بتعادل منتخب مصر أمام الجابون 1-1 في الجولة الثانية من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم، حقق حسام البدري رقما لم يحققه سوى اثنين من المدربين في آخر 30 عاما.

ولم يخسر البدري في أول 8 مباريات له مع منتخب مصر، حيث تعادل 4 مرات وفاز في مثلهم.

تجنب الهزيمة في أول 8 مباريات رسمية متتالية هو رقم حققه مدربان فقط مع منتخب مصر خلال آخر 30 عاما.

الأول هو الجنرال محمود الجوهري، في ولايته الرابعة مع الفراعنة التي امتدت من بداية تصفيات مونديال 2002 إلى الخسارة ضد الكاميرون في ربع نهائي كأس إفريقيا 2002.

وقتها بدأ الجنرال رحلة جديدة مع الفراعنة بتجنب الهزيمة في 8 مباريات رسمية متتالية.. فاز في 6 منها وتعادل مع السنغال وناميبيا في تصفيات المونديال قبل أن يخسر ضد ليبيا في تصفيات كأس إفريقيا 2002

أما المدرب الثاني فهو المكسيكي خافير أجيري، الذي مكث عاما واحدا فقط مع منتخب الفراعنة.

تجنب أجيري الهزيمة في أول 8 مباريات رسمية متتالية.. حقق 7 انتصارات وتعادل فقط مع النيجر ثم في المباراة التاسعة هزمته جنوب إفريقيا في كأس إفريقيا 2019.

أنقذ منتخب مصر حظوظه في التأهل من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، بهدف في اللحظات الأخيرة.

وسجل جيم ألفينا هدف منتخب الجابون الوحيد في ملعب فرانسفيل، بعد دقيقة وحيدة من طرد عمر جابر في الدقيقة 71، ولكن هدف متأخر من البديل مصطفى محمد أنقذ حظوظ الفراعنة.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، تاركة الجابون في المركز الثالث بنقطة وحيدة، في وقت تملك ليبيا 3 نقاط قبل مواجهة أنجولا بعد يومين.