تصفيات المونديال - جورجينيو يفقد العصا السحرية وإيطاليا تحقق رقما قياسيا تاريخيا أمام سويسرا

حقق منتخب إيطاليا رقمًا قياسيًا تاريخيًا وصار صاحب أطول سلسلة لا هزيمة على الإطلاق، بتعادله دون أهداف في ملعب سانت جيكوب بارك بالجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا.

وأهدرت إيطاليا ركلة جزاء في الشوط الثاني بواسطة جورجينيو، لكن ذلك لم يمنعها من معانقة الرقم القياسي المُنتظَر.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الأول من 5 مباريات، فيما رفعت سويسرا رصيدها إلى 7 نقاط في المركز الثاني، لكنها تمتلك مصيرها في يدها، إذ خاضت 3 مباريات فقط.

ووصلت إيطاليا إلى 36 مباراة متتالية دون هزيمة، لتحطم الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم البرازيل وإسبانيا بـ35 مباراة.

وحققت البرازيل رقمها عام 1996، بينما حققت إسبانيا رقمها عام 2009.

وترجع الهزيمة الأخيرة لـ إيطاليا إلى 10 سبتمبر 2018 أمام البرتغال بهدف أندري سيلفا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت تلك السلسلة الطويلة 27 فوزا و9 تعادلات دون أي هزيمة، وهي قابلة للتعزيز في الأشهر المقبلة.

وحصلت إيطاليا على فرصة الفوز في الدقيقة 53 عندما انبرى جورجينيو لاعب تشيلسي لتنفيذ ركلة جزاء، لكن المتخصص يان سومر تصدى بثبات.

ليتكرر إهدار جورجينيو –غير المعتاد- بعد أن أضاع في نهائي يورو 2020 أمام إنجلترا.

وتستقبل إيطاليا نظيرتها ليتوانيا يوم الأربعاء المقبل، فيما تحل سويسرا ضيفة على أيرلندا الشمالية.