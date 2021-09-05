تصفيات المونديال - إسبانيا تنتفض وتضرب مرمى جورجيا برباعية

فاز منتخب إسبانيا على ضيفته جورجيا بأربعة أهداف مقابل لا شيء في ملعب نويفو فيفيرو ضمن منافسات المجموعة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

وسجلت إسبانيا أهدافها بواسطة خوسيه لويس جايا، وكارلوس سولير، وفيران توريس، وبابلو سارابيا.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 10 نقاط وتقفز إلى صدارة المجموعة من 5 مباريات خاضتها.

وتجاوزت إسبانيا نظيرتها السويد صاحبة الـ9 نقاط، لكن المنتخب الإسكندنافي لم يخض إلا 3 مباريات ويمتلك مصيره في يده للتأهل في صدارة المجموعة.

بينما تجمّد رصيد جورجيا عند نقطة وحيدة في المركز الخامس –الأخير-.

وشهد تشكيل إسبانيا عدة تغييرات بعد الهزيمة أمام السويد قبل أيام، فبدأ جايا كظهير أيسر على حساب جوردي ألبا، ودخل رودري في الارتكاز بدلا من القائد سيرخيو بوسكيتس.

أمّا مفاجأة التشكيل فكان أبيل رويز مهاجم براجا الذي شارك على حساب ألفارو موراتا.

فيما ارتدى سيزار أزبيليكويتا شارة قيادة إسبانيا لأول مرة في مسيرته في مباراته الدولية رقم 31.

وخاضت إسبانيا مباراتها الأولى في إقليم إكستريمادورا غرب البلاد منذ عام 2009.

إسبانيا دخلت المباراة بقوة كبيرة لتعويض هزيمة السويد الصادمة، فتقدّمت في النتيجة بتسديدة جايا التي اصطدمت بالدفاع وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 14.

الهدف الثاني لم يتأخر كثيرا وسُجل بواسطة لاعب آخر من فالنسيا، وهو سولير الذي يكون بذلك قد هز الشباك في أول مباراتين دوليتين له بعد أن سجل في مرمى السويد منذ أيام.

الإعصار الإسباني تواصل بهدف ثالث سجله جايا، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

هذا لم يمنع إسبانيا من تسجيل الثالث، بطريقة شرعية هذه المرة، وبواسطة لاعب تكوّن أيضا في فالنسيا، وهو فيران توريس الذي ترجم تمريرة ماركوس يورينتي في الدقيقة 41.

بين الشوطين سحب لويس إنريكي مدافعه إيمريك لابورت وعوضه بالمخضرم راؤول ألبيول الذي كتب فصلا جديدا في مسيرته الدولية الطويلة.

كما شارك بابلو فورنالس لاعب وست هام يونايتد الذي احتاج دقيقتين فقط ليصنع الهدف الرابع لـ سارابيا في الدقيقة 63 مختتما عملا جماعيا مذهلا من لاروخا.

في الدقيقة 74 ظهر لاعب آخر لأول مرة بقميص إسبانيا، هو روبيرت سانشيز حارس مرمى برايتون الذي عوض أوناي سيمون.

وانتهى اللقاء على تدخل تقنية الفيديو للمرة الثانية لإلغاء هدف آخر لـ سارابيا بداعي التسلل.

وفي نفس المجموعة، خطفت كوسوفو نقطة متأخرة أمام ضيفتها اليونان بهدف لكل طرف في ملعب فاضل فوكري.

وسجل أناستاسيوس دوفيكاس مهاجم أوتريخت هدف اليونان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لكن فيدات موريكي نجم كوسوفو ومهاجم لاتسيو أدرك التعادل لبلاده في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

لتحافظ كوسوفو على المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وترفع اليونان رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الرابع ولكن بمباراة أقل.

ويتحدد شكل المجموعة أكثر بعد مباراتي الأربعاء عندما تحل السويد ضيفة على اليونان، وتستقبل كوسوفو نظيرتها إسبانيا.