صلاح أمين يعلن عبر في الجول اعتزاله وانضمامه للجهاز الفني لـ سموحة

بعد رحلة طويلة مليئة بالأهداف الرائعة في الدوري المصرية، أعلن صلاح أمين مهاجم وادي دجلة اعتزاله كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لنادي سموحة.

صلاح أمين النادي : وادي دجلة

وأعلن أمين اعتزاله عبر FilGoal.com، بعمر الـ 39 عاما، بعد 76 هدفا في الدوري سجلهم في 280 مباراة.

وقال أمين لـ FilGoal.com: "اعتزلت كرة القدم بعد رحلة رائعة، وانضممت للجهاز الفني لسموحة".

وشدد "أود أن أشكر فرج عامر رئيس سموحة شكرا جزيلا، وكذلك أحمد سامي المدير الفني لسموحة. أتمنى أن تكون خطوة تدريبية جيدة في مسيرتي".

وأردف "لعبت لسموحة من قبل، وشرف لي العمل بالنادي. كل الشكر لفرج عامر وأحمد سامي".

واختار أمين لـ FilGoal.com أجمل أهدافه، وهو الذي سجله بقميص الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش عام 2015.

وبدأ أمين مسيرته في الدوري الممتاز مع طلائع الجيش، حيث سجل 38 هدفا في 126 مباراة.

ولعب أمين كذلك لسموحة، والإنتاج الحربي، والنجوم، ومصر للمقاصة، نهاية بوادي دجلة حيث سجل 4 أهداف في 32 مباراة.