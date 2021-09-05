صلاح أمين يعلن عبر في الجول اعتزاله وانضمامه للجهاز الفني لـ سموحة

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 22:21

كتب : حامد وجدي

صلاح أمين - الزمالك - النجوم

بعد رحلة طويلة مليئة بالأهداف الرائعة في الدوري المصرية، أعلن صلاح أمين مهاجم وادي دجلة اعتزاله كرة القدم، وانضمامه للجهاز الفني لنادي سموحة.

صلاح أمين

النادي : وادي دجلة

وأعلن أمين اعتزاله عبر FilGoal.com، بعمر الـ 39 عاما، بعد 76 هدفا في الدوري سجلهم في 280 مباراة.

وقال أمين لـ FilGoal.com: "اعتزلت كرة القدم بعد رحلة رائعة، وانضممت للجهاز الفني لسموحة".

وشدد "أود أن أشكر فرج عامر رئيس سموحة شكرا جزيلا، وكذلك أحمد سامي المدير الفني لسموحة. أتمنى أن تكون خطوة تدريبية جيدة في مسيرتي".

وأردف "لعبت لسموحة من قبل، وشرف لي العمل بالنادي. كل الشكر لفرج عامر وأحمد سامي".

واختار أمين لـ FilGoal.com أجمل أهدافه، وهو الذي سجله بقميص الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش عام 2015.

وبدأ أمين مسيرته في الدوري الممتاز مع طلائع الجيش، حيث سجل 38 هدفا في 126 مباراة.

ولعب أمين كذلك لسموحة، والإنتاج الحربي، والنجوم، ومصر للمقاصة، نهاية بوادي دجلة حيث سجل 4 أهداف في 32 مباراة.

صلاح أمين في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرياضية المغربية: طائرة المنتخب تتحرك من غينيا 7 دقيقة | إفريقيا
صلاح أمين يعلن عبر في الجول اعتزاله وانضمامه للجهاز الفني لـ سموحة 17 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – الموقف الحالي لمفاوضات الزمالك لضم مهند لاشين ساعة | ميركاتو
الزمالك: ندعم الإعلاميين دعم لا محدود.. وننبه إلى خطورة سياسات الترهيب ساعة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد الأرجنتيني: لم نخالف القواعد.. وسنعود للأرجنتين ساعة | تصفيات كأس العالم
رابيو ينفي شجار والدته مع عائلة مبابي وبوجبا ساعة | أوروبا
تعيين سعد شلبي مديرا تنفيذيا لـ الأهلي وتكريم الراغب والقيعي ضمن قرارات مجلس الإدارة ساعة | الدوري المصري
تصفيات المونديال - البرازيل ضد الأرجنتين.. تعليق المباراة ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 ميرور: صلاح يطلب أكثر من ضعف راتبه للتجديد مع ليفربول.. وموقف النادي
قد ينال إعجابك