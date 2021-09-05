رابيو ينفي شجار والدته مع عائلة مبابي وبوجبا

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 21:02

كتب : عبد الرحمن فوزي

أدريان رابيو

نفى أدريان رابيو لاعب يوفنتوس ومنتخب فرنسا التقارير التي أفادت بحدوث شجار بين والدته وعائلات كل من بول بوجبا وكيليان مبابي بعد خروج المنتخب من يورو 2020.

وكان منتخب فرنسا قد أقصي من يورو 2020 بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام سويسيرا في دور الـ 16.

وقال رابيو في تصريحات خلال مقابلته مع شبكة تيليفوت: "لقد فوجئت بسماع كل ذلك، تحدثت معها وأنا أصدقها عندما أخبرتني بأن شيئا لم يحدث، الصور الساخنة شيء طبيعي ولكن من يعرف ما قاله كل واحد؟".

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وأضاف "لم أتحدث أبدا مع مبابي أو بوجبا حول الأمر، لم يكن هناك شيئا من جانبي أو جانبهما، لذلك لم يكن هناك ضرورة للحديث معهم".

وكانت إذاعة "راديو مونت كارلو" قد كشفت عن ذهاب فيرونيك والدة رابيو نحو والد مبابي ووالدة بوجبا واتهمت أولادهم بالتسبب في الخسارة مما أدى لوجود اشتباك لفظي بينهم.

وشارك رابيو في مباراة واحدة مع يوفنتوس هذا الموسم حتى الآن والتي انتهت بفوز إيمبولي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

بينما يغيب رابيو عن قائمة منتخب فرنسا لخوض مباريات تصفيات كأس العالم لعدم استدعاء المدرب ديدييه ديشامب له.

فرنسا أدريان رابيو بول بوجبا كيليان مبابي
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