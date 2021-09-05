تعيين سعد شلبي مديرا تنفيذيا لـ الأهلي وتكريم الراغب والقيعي ضمن قرارات مجلس الإدارة

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

شعار - الأهلي - بيان رسمي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

واتخذ المجلس القرارات التالية عقب الجلسة:

- اعتبار الجلسة ممتدة لدراسة ومناقشة جدول الأعمال في الجلسة القادمة.

أخبار متعلقة
الإنتاج الحربي لـ في الجول: مصطفى البدري في الأهلي لـ 5 سنوات مجلس الأهلي يكرم فريق اليد بعد التتويج بكأس الكؤوس رئيس نادي البنك الأهلي: ننتظر قرار كارتيرون لاستعارة لاعبين من الزمالك شيكابالا: لم أسب جماهير الأهلي.. وإذا لم تُلغى عقوبتي سألجأ لـ فيفا

- اعتماد توصية اللجنة المشكلة لاختيار المدير التنفيذي للنادي باختيار سعد شلبي مديرا تنفيذا اعتبارا من اليوم كما رشحت اللجنة أسماء بعض المتقدمين ممن لم يقع عليهم الاختيار للعمل في فرع النادي بالتجمع الخامس.

- تكريم محرم الراغب وعدلي القيعي نظرا لعطائهما الكبير للنادي الأهلي عبر مناصب عدة شغلها كل منهما خلال مسيرة عمله، على أن يقام التكريم على هامش احتفالات النادي لفريق الكرة المتوج بالنجمة الإفريقية العاشرة.

- تكليف المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للبدء في اختيار التجهيزات والأثاث الخاص بمباني فرع النادي بالتجمع الخامس وكذلك مناطق جلوس الأعضاء واختيار الأفضل من بين عدة تصورات متقدمة.

- الموافقة على طرح مقر للبنوك بفرع الأهلي بالتجمع الخامس كإحدى الخدمات المهمة لأعضاء النادي.

الأهلي عدلي القيعي
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف – الموقف الحالي لمفاوضات الزمالك لضم مهند لاشين دقيقة | ميركاتو
الزمالك: ندعم الإعلاميين دعم لا محدود.. وننبه إلى خطورة سياسات الترهيب 6 دقيقة | الدوري المصري
أزمة غير مسبوقة.. السلطات البرازيلية يقاطع السوبر كلاسيكو لتوقيف 4 لاعبين أرجنتينيين 17 دقيقة | تصفيات كأس العالم
رابيو ينفي شجار والدته مع عائلة مبابي وبوجبا 36 دقيقة | أوروبا
تعيين سعد شلبي مديرا تنفيذيا لـ الأهلي وتكريم الراغب والقيعي ضمن قرارات مجلس الإدارة 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر تصفيات المونديال - البرازيل ضد الأرجنتين.. توقف المباراة ولاعبو الأرجنتين يغادرون الملعب 55 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - ميسي ولاوتارو يقودان هجوم الأرجنتين.. و9 غيابات للـ البرازيل ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل الجابون – أوباميانج يقود الهجوم ضد مصر.. ونجم نيس في وسط الملعب ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك
قد ينال إعجابك