تعيين سعد شلبي مديرا تنفيذيا لـ الأهلي وتكريم الراغب والقيعي ضمن قرارات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

واتخذ المجلس القرارات التالية عقب الجلسة:

- اعتبار الجلسة ممتدة لدراسة ومناقشة جدول الأعمال في الجلسة القادمة.

- اعتماد توصية اللجنة المشكلة لاختيار المدير التنفيذي للنادي باختيار سعد شلبي مديرا تنفيذا اعتبارا من اليوم كما رشحت اللجنة أسماء بعض المتقدمين ممن لم يقع عليهم الاختيار للعمل في فرع النادي بالتجمع الخامس.

- تكريم محرم الراغب وعدلي القيعي نظرا لعطائهما الكبير للنادي الأهلي عبر مناصب عدة شغلها كل منهما خلال مسيرة عمله، على أن يقام التكريم على هامش احتفالات النادي لفريق الكرة المتوج بالنجمة الإفريقية العاشرة.

- تكليف المدير التنفيذي والمستشار الهندسي للبدء في اختيار التجهيزات والأثاث الخاص بمباني فرع النادي بالتجمع الخامس وكذلك مناطق جلوس الأعضاء واختيار الأفضل من بين عدة تصورات متقدمة.

- الموافقة على طرح مقر للبنوك بفرع الأهلي بالتجمع الخامس كإحدى الخدمات المهمة لأعضاء النادي.