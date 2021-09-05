تصفيات المونديال - البرازيل ضد الأرجنتين.. تعليق المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب البرازيل ضد البرازيل في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الأرجنتين البرازيل

الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين يعلن تعليق المباراة مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

وكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل كانت قد طالبت بتوقيف رباعي المنتخب الأرجنتيني لو سيلسو وروميرو ومارتينيز وبوينديا بسبب وجودهم في إنجلترا خلال فترة أقل من الـ14 يوما الماضية مع وجود إنجلترا في المنطقة الحمراء بالنسبة للبرازيل وهو ما يعني ضرورة خضوع اللاعبين لفترة حجر 14 يوما.

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لاعبو الأرجنتين يغادرون ملعب المباراة

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بداية المباراة