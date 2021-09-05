تشكيل الجابون – أوباميانج يقود الهجوم ضد مصر.. ونجم نيس في وسط الملعب
الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:32
كتب : FilGoal
أعلن باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون تشكيل فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.
ويقود بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال التشكيل، فيما يقود ماريو ليمينا نجم نيس الفرنسي خط الوسط.
وأتى التشكيل كاملا كالتالي..
حراسة المرمى: أنتوني مفا ميزوي
الدفاع: أنتوني أوفونو - برونو إيكويل مانجا – ديدييه ندونج - يوهان أوبيانج
الوسط: أندريه بوكو – ماريو ليمينا - دينيس بوانجا – آرون بوبيندزا – جيلير كانجا
الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج
البدلاء: جان أمونومي – جيم أليفينا – إيمريك أسومو أسوي – كليمون مازينجا – سيرجي جونيور مارتينسون نجوالي – ميشيل كواكو – دونالد نزي – سيدني أوبيسا