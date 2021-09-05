تصفيات المونديال – جوديونسن "الابن" يُكمل عودة مجنونة لـ أيسلندا أمام مقدونيا

تعادل منتخب أيسلندا أمام ضيفه المقدوني الشمالي بهدفين لكل طرف في ملعب لاوجاردالسفولور في العاصمة ريكيافيك، بالجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

مقدونيا الشمالية تقدمت بهدفين بواسطة داركو فيلكوفسكي، وإزجيان أليوسكي. لكن أيسلندا قامت بعودة رائعة وسجلت مرتين عن طريق برينيار إنجي بيارناسون، وأندري جوديونسن.

لترفع أيسلندا رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، بينما اكتفت مقدونيا الشمالية برفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

وفوّتت مقدونيا الشمالية فرصة القفز إلى صدارة المجموعة مؤقتا في انتظار بقية النتائج.

مقدونيا الشمالية تقدّمت منذ الدقيقة 12 بهدف فيلكوفسكي بعد تمريرة أليوسكي لاعب الأهلي السعودي وليدز يونايتد السابق.

أليوسكي عاد بنفسه وضاعف النتيجة بتسديدة قوية سكنت شباك رونار أليكس رونارسون.

عودة أيسلندا بدأت في الدقيقة 78 بهدف بيارناسون بعد عرضية ألبيرت جودموندسون.

ثم قام المدرب أرنار فيدارسون بإقحام أندري جوديونسن مهاجم ريال مدريد كاستيا في الدقيقة 82، والتعادل لم يتأخر كثيرا.

جوديونسن تلقى عرضية من جودموندسون والتف برشاقة وسدد في شباك مقدونيا الشمالية مسجلا هدفه الدولي الأول.

اللاعب الشاب صاحب الـ19 عامًا الذي تم قيده في قائمة ريال مدريد الأوروبية، ظهر دوليا لأول مرة قبل أيام أمام رومانيا لمدة 11 دقيقة، قبل أن يسجل في ظهوره الثاني.

وأندري هو نجل إيدور جوديونسن لاعب تشيلسي وبرشلونة السابق والنجم التاريخي لمنتخب أيسلندا.

الإثارة تواصلت عندما كاد داركو تشورلينوف أن يسجل هدف الفوز لـ مقدونيا الشمالية في الثواني الأخيرة، لكن بيارناسون أبعد الكرة من على خط مرمى بلاده بأعجوبة.

وتُستكمَل مباريات المجموعة بمواجهة ألمانيا أمام أرمينيا، ورومانيا أمام ليشتنشتاين اليوم الأحد.

وتتصدر أرمينيا المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، ومن خلفها ألمانيا بـ9 نقاط من 4 مباريات.

وفي المجموعة الثالثة، فازت بلغاريا على ضيفتها ليتوانيا بهدف وحيد على ملعب فاسيل ليفسكي الوطني في صوفيا.

وسجّل إفايلو تشوتشيف هدف اللقاء الوحيد قبل 8 دقائق على نهاية اللقاء.

وشهدت المباراة طرد نيكولاي ميهايلوف لاعب بلغاريا في الدقيقة 83.

الفوز رفع رصيد بلغاريا إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمّد ظل رصيد ليتوانيا سلبيا دون نقاط.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بـ10 نقاط من 4 مباريات، ومن خلفها سويسرا بـ6 نقاط من مباراتين، ويتواجهان الليلة.