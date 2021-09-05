الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمجلس الأعلى لـ الإعلام ضد أحد الإعلاميين

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:00

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحد الإعلاميين.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحد الإعلاميين.

أخبار متعلقة
الإنتاج الحربي لـ في الجول: مصطفى البدري في الأهلي لـ 5 سنوات مجلس الأهلي يكرم فريق اليد بعد التتويج بكأس الكؤوس رئيس نادي البنك الأهلي: ننتظر قرار كارتيرون لاستعارة لاعبين من الزمالك شيكابالا: لم أسب جماهير الأهلي.. وإذا لم تُلغى عقوبتي سألجأ لـ فيفا

وأوضح بيان الأهلي أن أحد الإعلاميين قد تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وشبه النادي الأهلي وجماهيره بـ "النازية".

وقرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية باعتباره عضوا عاملا بالنادي نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي مخالفا بذلك نص المادتين 102 و103 من لائحة النظام الأساسي للنادي.

الأهلي المجلس الأعلى للإعلام
نرشح لكم
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – جوديونسن "الابن" يُكمل عودة مجنونة لـ أيسلندا أمام مقدونيا 3 دقيقة | تصفيات كأس العالم
موندو ديبورتيفو: نيمار كلف باريس 500 مليون يورو 5 دقيقة | الدوري الفرنسي
الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمجلس الأعلى لـ الإعلام ضد أحد الإعلاميين 11 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - كين يقترب من التاريخ وثنائية لينجارد.. إنجلترا تضرب أندورا بالأربعة 19 دقيقة | تصفيات كأس العالم
الإنتاج الحربي لـ في الجول: مصطفى البدري في الأهلي لـ 5 سنوات 22 دقيقة | ميركاتو
طارق حامد والسعيد على دكة بدلاء مصر.. وغياب الشحات 33 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل مصر - 5 تغييرات من البدري أمام الجابون.. وصلاح يقود الهجوم 39 دقيقة | منتخب مصر
كاف يقرر تأجيل مباراة غينيا والمغرب لأجل غير مسمى 53 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد استئناف كأس مصر وبداية الموسم المقبل 2 ميركاتو في الجول - جنون اللحظات الأخيرة.. جريزمان وساؤول ودي يونج 3 وادي دجلة: الأهلي مهتم بثنائي الفريق.. والصفقة في طريقها للاكتمال 4 مجاهد يقارن بين واقعتي شيكابالا وكهربا.. ويكشف كواليس ما دار بينه وبين قائد الزمالك
قد ينال إعجابك