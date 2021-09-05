الأهلي يتقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر للمجلس الأعلى لـ الإعلام ضد أحد الإعلاميين

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التقدم ببلاغ إلى النائب العام وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحد الإعلاميين.

وعقد مجلس الإدارة اجتماعا مساء اليوم الأحد بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة قرر المجلس تكليف المستشار القانوني للنادي بتقديم بلاغ عاجل إلى النائب العام، وآخر إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد أحد الإعلاميين.

وأوضح بيان الأهلي أن أحد الإعلاميين قد تجاوز كل حدود المهنية والمسؤولية وراح يحث على الكراهية وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن وشبه النادي الأهلي وجماهيره بـ "النازية".

وقرر المجلس تحويله إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية باعتباره عضوا عاملا بالنادي نظرا لما بدر منه من تجاوز وخروج عن قيم ومبادئ الأهلي مخالفا بذلك نص المادتين 102 و103 من لائحة النظام الأساسي للنادي.