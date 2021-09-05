موندو ديبورتيفو: نيمار كلف باريس 500 مليون يورو

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 20:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

نيمار - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

بعد أربعة أعوام على انتقال نيمار التاريخي لـ باريس سان جيرمان، والذي ينفرد بالرقم القياسي حتى الآن كالصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، نشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نصوص العقد والتكلفة الإجمالية التي تحملها نادي العاصمة الفرنسية من أجل إتمام التعاقد مع اللاعب.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن التعاقد مع نيمار قد كلف باريس سان جيرمان نحو 500 مليون يورو، البداية كانت بدفع الشرط الجزائي والمقدر بـ 222 مليون يورو، ليتم فسخ تعاقده مع برشلونة.

نيمار وفقا للعقد يتحصل على 43 مليون يورو كراتب سنوي مع المكافآت، ليصبح إجمالي راتبه طوال فترة عقده 216 مليون يورو.

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كما تم وضع بند في حالة تمديد التعاقد أن يزيد الراتب ليصل إلى 50 مليون يورو سنويا، وهو ما حدث مؤخرا بتمديد تعاقده حتى 2025.

العقد يحتوي على إلزامية النادي بتحمل أي مطالبات أو عقوبات يتم فرضها لمصلحة برشلونة بسبب اتمام الصفقة.

وفقا للصحيفة فإن نيمار قد وقع لباريس سان جيرمان بمساعدة إثنين من وكلاء اللاعبين، والذين تلقوا رواتبهم للمساعدة في اتمام الصفقة برفقة والد نيمار والتي لم تذكر رواتبهم داخل العقد.

نيمار انضم لباريس سان جيرمان في 2017، وشارك مع الفريق منذ انضمامه في 117 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 87 هدفا وصناعة 52 هدفا آخرين.

وساهم نيمار في تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي ثلاث مرات وكأس فرنسا ثلاث مرتني، بالإضافة إلى التتويج بكأس الدوري الفرنسي مرتين.

باريس سان جيرمان نيمار
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