الإنتاج الحربي لـ في الجول: مصطفى البدري في الأهلي لـ 5 سنوات

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 19:49

كتب : حامد وجدي

مصطفى البدري لاعب الإنتاج

كشف خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي، عن إتمام صفقة انتقال مصطفى البدري جناح الفريق، لـ الأهلي.

مصطفى البدري

النادي : الإنتاج الحربي

الأهلي

وقال مهدي لـ FilGoal.com: "البدري وقع على عقود انتقاله للأهلي لمدة خمس سنوات مقبلة".

وأوضح مهدي أن الصفقة كلفت الأهلي 10 مليون جنيه، مع التزام الأحمر بتسديد 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

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مصطفى البدري البالغ من العمر 24 عاما شارك في 27 مباراة مع الإنتاج الحربي في الدوري الموسم الماضي سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

وبدأ مصطفى البدري مسيرته الكروية مع أسوان قبل أن ينضم للأهلي ثم رحل عن القلعة الحمراء مجانا لينضم للإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي هبط للقسم الثاني مع نهاية الموسم الماضي بعد احتلاله المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة.

وأبرم الأهلي 4 صفقات حتى الآن، وهي استقدام بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي، ولويس ميكيسون من سيمبا التنزاني، وكريم فؤاد من إنبي، وحسام حسن من سموحة.

مصطفى البدري الإنتاج الحربي الأهلي في الدوري
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