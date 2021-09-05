كرة سلة - الماجري يقود تونس لحسم لقب إفريقيا أمام كوت ديفوار

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

صالح الماجري - منتخب تونس لكرة السلة

حسم منتخب رجال تونس لكرة السلة لقب بطولة إفريقيا أمام كوت ديفوار بنتيجة 78-75 في المباراة النهائية.

وحافظ منتخب تونس على اللقب للمرة الثانية على التوالي ليرفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب.

وتألق صالح الماجري ونجح في تسجيل 22 نقطة كأكثر لاعبي الفريقين تسجيلا للنقاط.

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وتقدم منتخب تونس بعد الشوط الأول بنتيجة 47-34 قبل أن تعود كوت ديفوار لتقليص الفارق في الفترة الثالثة.

ونجح سليماني دياباتيه في تسجيل 20 نقطة وتقلص الفارق لـ 3 نقاط في أخر 10 ثواني لكن نجح دفاع تونس في الصمود.

وحقق منتخب تونس اللقب أعوام 2011 و2017 و2021 ليصبح رابع أكثر منتخب تحقيقا للألقاب.

وكانت أخر مرة قد حقق فيها منتخب كوت ديفوار اللقب عام 1985 عندما حصد لقبه الثاني وقتها.

أما منتخب السنغال فقد حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز 86-73 ضد كاب فيردي.

كرة سلة منتخب تونس
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