بيانيتش وكومان.. أزمة من النظرة الأولى

أعلن بيشكتاش التعاقد مع ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما أصر عليه اللاعب البوسني وفقا لما صرح به بسبب عدم رغبته في الجلوس على مقاعد البدلاء لموسم آخر.

بيانيتش تحدث مع صحيفة ماركا الإسبانية عن فترة لعبه تحت قيادة رونالد كومان، ولم يفسر اللاعب عدم حب مدربه السابق له وتهميشه بدون أسباب واضحة وهو ما انعكس على أدائه وقلة مشاركته في المباريات خلال الموسم.

وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية فإن الإحساس بالخلاف بين بيانيتش وكومان بدأ مبكرا للغاية، بعد إعلان برشلونة عن التعاقد مع بيانيتش، أصيب اللاعب بكوفيد 19 أثناء فترة إجازته.

وعند عودته للتدريبات كان جسد بيانيتش ضعيفا وهو أمر مفهوم بعد إصابته بالفيروس خصوصا مع بداية الموسم، ولذلك كانت تسير المجموعة كلها بخطى وهو كان يسير بخطى أبطأ.

إضافة إلى ذلك بيانيتش ليس اللاعب المتفجر أو صاحب المجهود البدني الكبير، باليعتمد في أسلوبه على الهدوء بجانب أنه لم يكن في أفضل مستوياته البدنية، لذلك لم يعجب كومان باللاعب وأراده أن يقوم بممارسة التمارين بكثافة أعلى، بينما كان بيانيتش يريد أن يستعيد رتمه بشكل تدريجي.

ظهور بيدري أيضا ساعد على اختفاء بيانيتش تمام، لإن كومان اعتقد بأنه هو الشريك الأمثل لبوسكيتس ودي يونج في وسط الملعب، وعلى الرغم من مشاركة بيانيتش كأساسي أمام يوفنتوس في مباراة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، إلا أنه كان يشعر بأنه يجب أن يلعب في أكثر من مباراة بشكل متتالي.

ولكن كومان كان طوال الوقت يرى بأن بيانيتش يجب أن يكون في حال أفضل للمشاركة مع الفريق، وواصل الثنائي على ذلك المنوال طوال الموسم إلى أن أصبح الحديث بينهم ضئيلا جدا ولذلك لم يجد بيانيتش تفسيرا لتهميشه وعدم مشاركته مع الفريق.

وشارك بيانيتش مع برشلونة الموسم الماضي في 30 مباراة، وكانت مشاركته بصفة أساسية في 14 مباراة منهم ولم يتمكن لاعب الوسط البوسني من تسجيل أو صناعة أي هدف.