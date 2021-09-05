الخطيب لفريق اليد: المستقبل أمامنا لكتابة التاريخ.. أخبرتكم أن التعويض ممكن بعد خسارة الدوري

أشاد محمود الخطيب رئيس الأهلي بإنجاز فريق كرة اليد الذي توج بكأس الكؤوس الإفريقية.

وقال الخطيب على هامش تكريمه لفريق اليد: "كنتم على قدر المسؤولية ونجحتم في تشريف النادي والفوز ببطولة غائبة منذ سنوات".

وتابع: "شددت على فريق اليد بعد خسارة الدوري أن الفرصة قائمة للتعويض في بطولة الكأس، وهو ما حدث بالفعل بعد أيام معدودة من خسارة الدوري".

وواصل: "ذلك يؤكد على قدرات هؤلاء اللاعبين وتحملهم المسؤولية لإسعاد جماهير الأهلي التي تنتظر مزيدا منهم في المرحلة المقبلة".

وأشار: "كل لاعب بالفريق لديه الفرصة لكتابة التاريخ والحصول على المزيد من البطولات من خلال قميص النادي، حتى يفخر بها أمام الجميع في المستقبل، ولكن بشرط أن يستمر العمل بمنتهى الجدية والتركيز والالتزام للفوز بالألقاب في البطولات المقبلة".

وأتم: "فريقنا يمتلك مقومات البطولة، خصوصا أن معظم عناصره من صغار السن والمستقبل أمامهم لكتابة التاريخ والتتويج بالمزيد من البطولات الفترة المقبلة".

وتغلب فريق الأهلي على وداد سمارة المغربي في النهائي ليحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وحسم الأهلي تأهله إلى بطولة السوبر الإفريقي في مايو المقبل في انتظار الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر.

وضمت قائمة رجال يد الأهلي المتوجة بالبطولة كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط أحمال، محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي علاج طبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي الفريق فضمت كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد "كاستيللو" وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.